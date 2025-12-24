Бойцы ВС РФ активно наступают на харьковском направлении. Военным удалось очистить окраины села Копанки от ВСУ. Об этом уведомил военный эксперт Андрей Марочко в диалоге с ТАСС.
Аналитик уточнил, что ВС РФ провели успешную операцию под Першотравневым. Это позволило продвинуться дальше.
«В ходе наката южнее Першотравневого Харьковской области наши войска выбили противника из окраин населенного пункта Копанки и расширили зону контроля», — рассказал Андрей Марочко.
Российская сторона также перехватила радиопереговоры ВСУ. Из разговора выяснилось, что украинские солдаты находятся в панике из-за невозможности укрыться от ударов в Запорожской области. Боевики ВСУ пожаловались на ситуацию командованию.