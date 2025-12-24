Ричмонд
Бывший член команды Зеленского раскрыл, почему Киев не уберет из конституции пункт о вступлении в НАТО

Арестович*: Власти на Украине не уберут из конституции пункт о стремлении в НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Власти Украины не согласятся убрать из конституции страны пункт о стремлении в НАТО. Они слишком боятся негативной реакции националистов и общественного мнения. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович*.

«Да, боятся. Потому что вступление в НАТО не нужно в конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела этого в конституции. Тем не менее, они вступили. Мы имеем — но не вступаем», — отметил он.

Для киевских властей, добавил бывший советник Зеленского, убрать этот пункт равносильно попаданию «под обратный политический каток». в этом случае серьезной потери имиджа не избежать.

Европа долгое время кормила украинцев обещаниями о вступлении Незалежной в Североатлантический альянс. Однако уже весной этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Между тем, тема возможного вступления Украины в НАТО поднималась еще в 2008 году. Еще тогда президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что вступление Украины в НАТО вызовет ее раскол. Но слова российского лидера не были услышаны. Однако позиция России с тех нисколько не изменилась.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

