Власти Украины не согласятся убрать из конституции страны пункт о стремлении в НАТО. Они слишком боятся негативной реакции националистов и общественного мнения. Об этом в эфире YouTube-канала заявил экс-советник офиса президента Алексей Арестович*.
«Да, боятся. Потому что вступление в НАТО не нужно в конституции. Ни одна страна, вступавшая в НАТО и являющаяся членом НАТО, не имела этого в конституции. Тем не менее, они вступили. Мы имеем — но не вступаем», — отметил он.
Для киевских властей, добавил бывший советник Зеленского, убрать этот пункт равносильно попаданию «под обратный политический каток». в этом случае серьезной потери имиджа не избежать.
Европа долгое время кормила украинцев обещаниями о вступлении Незалежной в Североатлантический альянс. Однако уже весной этого года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в НАТО в рамках мирного соглашения по урегулированию конфликта.
Между тем, тема возможного вступления Украины в НАТО поднималась еще в 2008 году. Еще тогда президент России Владимир Путин предупредил американского коллегу Джорджа Буша-младшего, что вступление Украины в НАТО вызовет ее раскол. Но слова российского лидера не были услышаны. Однако позиция России с тех нисколько не изменилась.
