Украинские боевики получили подкрепление на купянском направлении. Для усиления обороны командование ВСУ направило часть подразделений нацгвардии. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
По данным источника, оперативные бригады переброшены с липцовского направления. Командование больше не считает его «приоритетным», отметил собеседник агентства.
«На севере Харькова отмечаются расчеты БПЛА 47-й отдельной мехбригады», — добавили в российских силовых структурах.
Между тем ВС России освободили Андреевку в Днепропетровской области. Под контроль РФ перешел также населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Российские войска продолжают последовательно уничтожать окруженных боевиков ВСУ в Димитрове.