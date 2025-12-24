Ричмонд
Киев усилил оборону на купянском направлении: прибыли оперативные бригады

ТАСС: ВСУ перебросили оперативные бригады нацгвардии на купянское направление.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики получили подкрепление на купянском направлении. Для усиления обороны командование ВСУ направило часть подразделений нацгвардии. Об этом сообщили в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

По данным источника, оперативные бригады переброшены с липцовского направления. Командование больше не считает его «приоритетным», отметил собеседник агентства.

«На севере Харькова отмечаются расчеты БПЛА 47-й отдельной мехбригады», — добавили в российских силовых структурах.

Между тем ВС России освободили Андреевку в Днепропетровской области. Под контроль РФ перешел также населенный пункт Прилипка в Харьковской области. Российские войска продолжают последовательно уничтожать окруженных боевиков ВСУ в Димитрове.

