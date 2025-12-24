На территории Сумской области 13-й батальон 95-й украинской десантно-штурмовой бригады оказался отрезан от линий снабжения. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах, его слова передает РИА Новости.
«Серьезные проблемы противник испытывает с логистикой. Фактически отрезанными от снабжения оказались позиции 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который лишился последнего тяжелого дрона-курьера», — сообщил он.
Накануне стало известно, что в результате наступательных действий ВС РФ в Сумской области порядка 10 тыс. военнослужащих ВСУ вынуждены были отступить с занимаемых рубежей. Тогда источник подчеркнул, что группа войск «Север» углубилась на примерно 5,5 км вглубь региона.
Ранее российский лидер Владимир Путин указал, что тяжелые потери в резервных подразделениях ВСУ должны побудить киевское руководство сесть за стол переговоров.