РИАН: 13 батальон 95-й бригады ВСУ лишился последнего дрона-курьера

Силовики рассказали о логистических проблемах ВСУ в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

На территории Сумской области 13-й батальон 95-й украинской десантно-штурмовой бригады оказался отрезан от линий снабжения. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах, его слова передает РИА Новости.

«Серьезные проблемы противник испытывает с логистикой. Фактически отрезанными от снабжения оказались позиции 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который лишился последнего тяжелого дрона-курьера», — сообщил он.

Накануне стало известно, что в результате наступательных действий ВС РФ в Сумской области порядка 10 тыс. военнослужащих ВСУ вынуждены были отступить с занимаемых рубежей. Тогда источник подчеркнул, что группа войск «Север» углубилась на примерно 5,5 км вглубь региона.

Ранее российский лидер Владимир Путин указал, что тяжелые потери в резервных подразделениях ВСУ должны побудить киевское руководство сесть за стол переговоров.