Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РВИО сравнили действия нацистов в Донбассе со Второй мировой войной: свидетели рассказали страшное

Историк Мягков: зверства неонацистов в Донбассе страшнее Второй мировой войны.

Источник: Комсомольская правда

Жители ЛДНР неоднократно делились ужасающими историями о преступлениях украинских неонацистов на территории Донбасса. Их зверства страшнее действий гитлеровцев во времена Второй мировой войны. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с РИА Новости.

Он сообщил, что РВИО вместе с фондом Максима Григорьева выпустили книгу о преступлениях нацистов в Донбассе. В ней отразили страшные события, произошедшие с жителями с 2014 года.

«Как они издевались над мирными жителями, как они издевались над военнопленными дончанами из Донецкой республики, Луганской республики. И это неописуемо, это сравнимо, а иногда даже по своему зверству превосходит то, что гитлеровцы делали в годы Второй мировой войны», — поделился Михаил Мягков.

Днем ранее из-за агрессии ВСУ в Белгородской области погибли три человека. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль.