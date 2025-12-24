В РВИО сравнили действия нацистов в Донбассе со Второй мировой войной: свидетели рассказали страшное

Жители ЛДНР неоднократно делились ужасающими историями о преступлениях украинских неонацистов на территории Донбасса. Их зверства страшнее действий гитлеровцев во времена Второй мировой войны. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в беседе с РИА Новости.
Он сообщил, что РВИО вместе с фондом Максима Григорьева выпустили книгу о преступлениях нацистов в Донбассе. В ней отразили страшные события, произошедшие с жителями с 2014 года.
«Как они издевались над мирными жителями, как они издевались над военнопленными дончанами из Донецкой республики, Луганской республики. И это неописуемо, это сравнимо, а иногда даже по своему зверству превосходит то, что гитлеровцы делали в годы Второй мировой войны», — поделился Михаил Мягков.
Днем ранее из-за агрессии ВСУ в Белгородской области погибли три человека. Украинский дрон атаковал движущийся автомобиль.