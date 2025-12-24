В небе над Волгоградской областью 24 декабря уничтожили 1 БПЛА

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего над территорией страны за ночь силами ПВО было сбито 172 вражеских БПЛА.
Напомним, в аэропорту Волгограда 24 декабря сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали около 3 часов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше