В небе над Волгоградской областью 24 декабря уничтожили 1 БПЛА

До утра в регионе действовал режим беспилотной опасности.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 1 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Всего над территорией страны за ночь силами ПВО было сбито 172 вражеских БПЛА.

Напомним, в аэропорту Волгограда 24 декабря сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, которые действовали около 3 часов.

