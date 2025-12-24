Мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области после тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Практически полностью утратила боеспособность 57-я омпбр ВСУ… для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58-ю омпбр, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, в лесу западнее Лимана бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России захватили пять опорных пунктов украинской армии, отразив одну контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В ходе отражения атаки штурмовая группа была полностью уничтожена.
Накануне солдаты группировки «Север» взяли под контроль поселок Прилипка в Харьковской области. Российские бойцы продолжают наступление на юг Харьковского направления, включая город Волчанск.