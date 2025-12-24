Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригада ВСУ в Харьковской области утратила боеспособность

В лесу западнее Лимана бойцы ВС России захватили пять опорных пунктов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Мотопехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области после тяжелых боев практически полностью утратила боеспособность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Практически полностью утратила боеспособность 57-я омпбр ВСУ… для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58-ю омпбр, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в лесу западнее Лимана бойцы группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) России захватили пять опорных пунктов украинской армии, отразив одну контратаку 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В ходе отражения атаки штурмовая группа была полностью уничтожена.

Накануне солдаты группировки «Север» взяли под контроль поселок Прилипка в Харьковской области. Российские бойцы продолжают наступление на юг Харьковского направления, включая город Волчанск.