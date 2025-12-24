ВСУ атакуют Севастополь — сбито две воздушные цели

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито две воздушных цели в районе Фиолента», — написал он в своем Telegram-канале.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал жителей и гостей соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.
Воздушная тревога была объявлена в Севастополе в среду в 9:01. Жителей и гостей города призвали пройти в укрытия и занять безопасные места. Рейд закрыт, наземный общественный транспорт прекратил движение.