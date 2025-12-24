Ричмонд
Медведчук: Европа начала понимать, что для переговоров нужны две стороны

Медведчук заявил о прозрении европейских политиков по поводу переговоров по Украине.

Источник: Комсомольская правда

В Европе начали прозревать относительно того, что для переговоров по украинскому урегулированию необходимо прислушиваться к мнению другой стороны. Об этом в статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«В европейской политике пошла волна прозрения, что, оказывается, для переговоров нужна другая сторона, и ее интересы следует учитывать, что является сломом всей западной стратегии, которая была до этого», — отметил он.

Ранее сообщалось, что по итогам консультаций представителей Российской Федерации и США в Майами было заявлено о прорыве на переговорах по украинскому урегулированию.

Однако российская сторона реалистично подошла к оценкам происходящего. Так, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что поправки, которые внесли в мирный план представители Киева и Евросоюза, не приближают стороны к достижению соглашения.

