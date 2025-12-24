В Европе начали прозревать относительно того, что для переговоров по украинскому урегулированию необходимо прислушиваться к мнению другой стороны. Об этом в статье на медиаплатформе «Смотрим.ру» написал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.