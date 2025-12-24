Представители нынешнего киевского режима являются духовными потомками бандеровского режима, поэтому используют похожие методы. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова опубликованы в статье для журнала «Родина».
В публикации российский политик подчеркнул, что в 1940—1950 годах англичане стремились привлечь на свою сторону украинских нацистов. А те играли серьезную роль в усилении политического украинства. Более того, в 1951 году США обратились в ОУН*, поскольку собирались забросить 200 участников организации в СССР для подрывной деятельности.
«Подобного рода зарисовки наглядно иллюстрируют не только террористическую сущность бандеровского режима, чьими духовными потомками являются нынешние временщики с Банковой. Ничего не поменялось в их методах и сегодня», — подчеркнул Медведев.
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.