В публикации российский политик подчеркнул, что в 1940—1950 годах англичане стремились привлечь на свою сторону украинских нацистов. А те играли серьезную роль в усилении политического украинства. Более того, в 1951 году США обратились в ОУН*, поскольку собирались забросить 200 участников организации в СССР для подрывной деятельности.