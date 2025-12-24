Ричмонд
ВСУ сомневаются в прочности своей обороны в районе Славянска, пишет Monde

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские военные сомневаются в прочности своих линий обороны к востоку от города Славянска в Донбассе на фоне освобождения российскими силами Северска, пишет газета Monde.

Источник: Reuters

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что город Северск освобожден. Путин 19 декабря заявил, что со взятием Северска для Вооруженных сил РФ открываются возможности движения к Славянску.

Как отмечает издание, ВС РФ освободили Северск быстрее, чем ожидали в ВСУ.

«Она (Украина — ред.) теперь ставит под сомнение прочность своих линий обороны на востоке Славянска», — говорится в сообщении.

Источник, близкий к украинской военной разведке, также пожаловался Monde на то, что ВСУ не смогли удержать позиции вдоль реки Бахмутка.

