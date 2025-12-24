Житель Охотска за героизм в СВО награждён орденом Мужества

В Охотске в местном Доме культуры состоялось торжественное закрытие Года защитника Отечества. Об этом сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня».
Зал был наполнен людьми разных поколений: ветеранами прошлых войн, действующими офицерами, участниками специальной военной операции и членами их семей, волонтерами и представителями общественности.
Защитникам Отечества выразили глубокое уважение минутой молчания в память о павших солдатах. Эта пауза стала символом вечной памяти и скорби по каждому герою, чей подвиг навсегда останется в сердцах соотечественников.
На протяжении всего вечера проходили церемонии награждения заслуживших высокие награды героев. Глава округа Максим Климов вручил орден Мужества ветерану боевых действий Андрею Иннокентьевичу Громову, который исполнял свой воинский долг в зоне СВО. Его имя теперь вписано золотыми буквами в историю региона.
Отдельно были отмечены активные граждане Охотского округа, оказывающие поддержку участникам спецоперации и их семьям. Им вручены грамоты и благодарственные письма, свидетельствующие о признании обществом их бескорыстного труда и добрых поступков.
— Весь год мы подчёркивали важность мужества, патриотизма и преданности Родине. Вечер стал данью уважения защитникам страны! — отметил глава округа Максим Климов.