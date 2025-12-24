Житель Охотска за героизм в СВО награждён орденом Мужества

На протяжении всего вечера проходили церемонии награждения заслуживших высокие награды героев. Глава округа Максим Климов вручил орден Мужества ветерану боевых действий Андрею Иннокентьевичу Громову, который исполнял свой воинский долг в зоне СВО. Его имя теперь вписано золотыми буквами в историю региона.