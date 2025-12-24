В Воронеже планируют ввести выплаты до миллиона за автомобили, поврежденные при атаках БПЛА

С 1 января 2026 года жители Воронежа могут получить компенсацию в размере до одного миллиона рублей, если их автомобиль пострадает от беспилотников или взрывоопасных предметов. Соответствующее решение еще не вступило в силу, проект опубликован на сайте Воронежской городской Думы.
В документе подчеркивается, что сумма компенсации будет зависеть от степени повреждений, которую определит независимая экспертиза:
— До 200 000 рублей — если машина повреждена частично.
— До 1 000 000 рублей — если автомобиль полностью уничтожен.
В сумму также включена компенсация за услуги эксперта, который будет оценивать ущерб.
На возмещение ущерба могут рассчитывать владельцы машин (или их наследники), если ЧП произошло на территории Воронежа. Для этого нужно соответствовать одному из условий: либо быть признанным потерпевшим по уголовному делу о теракте (ст. 205 УК РФ), либо иметь официальные документы от полиции или следственных органов, подтверждающие, что машина пострадала именно в результате атаки.
Заниматься выплатами будет администрация города Воронежа, а средства выделят из резервного фонда городского бюджета.
В ближайшее время администрация города должна выпустить отдельное постановление, в котором будет подробно расписан порядок подачи документов и сроки выплат.