В Башкирии 120 социальных координаторов помогают бойцам СВО

Гульнур Кульсарина также поделилась результатами работы филиала за 2025 год.
«Основной целью фонда является социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. По всей республике работают 120 социальных координаторов. Сейчас отдельные специалисты занимаются вопросами адаптации жилья инвалидов и оформлением технических средств реабилитации. Уже 15 ветеранов СВО с инвалидностью получили автомобили с ручным управлением. Всего около 300 воинов обеспечены высокотехнологичными техническими средствами реабилитации», — рассказала Гульнур Кульсарина.
Ветераны СВО чаще всего обращаются в региональный филиал госфонда «Защитник Отечества» за юридической помощью.
"В первую очередь после возвращения домой бойцу необходимо оформить статус ветерана. Ключевыми мерами также остаются медицинская и социальная реабилитация, трудоустройство и переобучение ветеранов, вовлечение ветеранов в предпринимательство. За 2,5 года филиал фонда получил и обработал более 128 тысяч обращений. Из них порядка 96% решены положительно.
Особое внимание уделяем реабилитации военнослужащих, особенно тех, кто возвращается с тяжелыми ранениями. В нашем филиале на сопровождении находится около 800 инвалидов — участников СВО и ветеранов боевых действий. К сожалению, все больше семей погибших героев и пропавших без вести бойцов становятся нашими подопечными. Боевые действия не обходятся без потерь, и мы оказываем поддержку этим семьям. В этом году мы смогли увеличить количество выделяемых технических средств реабилитации для ветеранов с инвалидностью", — отметила Кульсарина.
Региональный филиал госфонда «Защитники Отечества» также занимается обеспечением ветеранов СВО адаптивной одеждой. По словам Кульсариной, фонд ежегодно обновляет ассортимент одежды на все сезоны.
«Многие ветераны СВО после возвращения в республику поступили учиться в вузы, многие продолжают здесь работу управленцев. Кто-то, например, назначен главой администрации сельского поселения, есть депутаты местного уровня, три ветерана избраны в региональный парламент. Обычная гражданская одежда часто вызывает дискомфорт. Поэтому для вернувшихся воинов наши дизайнеры разработали удобные комплекты демисезонной, зимней и летней одежды. На сегодняшний день их получили 60 бойцов», — подытожила руководитель филиала госфонда.
