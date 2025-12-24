В Башкирии 120 социальных координаторов помогают бойцам СВО

Особое внимание уделяем реабилитации военнослужащих, особенно тех, кто возвращается с тяжелыми ранениями. В нашем филиале на сопровождении находится около 800 инвалидов — участников СВО и ветеранов боевых действий. К сожалению, все больше семей погибших героев и пропавших без вести бойцов становятся нашими подопечными. Боевые действия не обходятся без потерь, и мы оказываем поддержку этим семьям. В этом году мы смогли увеличить количество выделяемых технических средств реабилитации для ветеранов с инвалидностью", — отметила Кульсарина.