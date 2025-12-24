Ричмонд
ВС РФ поразили предприятия военной промышленности Украины

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские войска поразили предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах», — сказали в министерстве.