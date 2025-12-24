Украинские боевики ВСУ из бригады «Хартия» в районе Купянска Харьковской области жалуются на нехватку еды и уже три дня сидят на позициях без воды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
«На Купянском направлении в районе Нечволодовки боевики 13-й бригады нацгвардии “Хартия” пытаются выжить на позиции», — отметил собеседник агентства.
По словам источника, националисты в радиоэфире жалуются на острую нехватку воды и провизии. Боевики находятся три дня без воды, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, украинское командование не в первый раз отставляет подчиненных военнослужащих ВСУ без снабжения на передовой или приказа об отходе с занимаемых рубежей. Так, 30 ноября на Харьковском направлении командование ВСУ бросило часть боевиков ВСУ. Им попросту не дали команду отходить.
В сентябре на том же Харьковском направлении попавший в плен военнослужащий 107-й отдельной бригады теробороны сообщил, что командование бросило его группу на боевых позициях на три дня без средств связи и еды.