Как писал сайт KP.RU, украинское командование не в первый раз отставляет подчиненных военнослужащих ВСУ без снабжения на передовой или приказа об отходе с занимаемых рубежей. Так, 30 ноября на Харьковском направлении командование ВСУ бросило часть боевиков ВСУ. Им попросту не дали команду отходить.