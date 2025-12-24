Ричмонд
Зеленский готов вывести войска с Донбасса, сообщает WP

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский готов вывести ВСУ из Донбасса для создания демилитаризованной зоны, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на предложенный Киевом проект плана по урегулированию конфликта.

Источник: Reuters

Как сообщил ряд СМИ, Зеленский в среду представил проект плана по урегулированию конфликта в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов отказ Киева отводить войска из российских регионов, но РФ при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России. В проекте плана, состоящем из 20 пунктов, нет положений о признании Крыма и Донбасса российскими, а также об обязательстве Украины не вступать в НАТО.

«Он (проект плана — ред.) предполагает, что он (Зеленский — ред.) готов вывести войска из восточной Украины для создания демилитаризованной зоны», — говорится в публикации.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

