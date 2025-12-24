Российское ПВО над разными регионами РФ за последние семь часов 24 декабря 2025 года сбило 132 украинских беспилотника. Об этом пишет Минобороны в своем официальном Telegram-канале.
«Средства ПВО сбили над регионами РФ с 13:00 мск до 20:00 мск 132 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства.
Больше всего вражеских воздушных целей было уничтожено над Белгородской и Брянской областями. Там российское ПВО сбило по 46 и 42 украинских БПЛА соответственно.
15 воздушных целей было сбито в Калужской области. 12 беспилотников уничтожено над территорией Московского региона. Семь украинских дронов российские силы ПВО сбили в Курской области, четыре — в Липецкой. По два дрона ВСУ сбиты в Рязанской и Орловской областях. Один беспилотник уничтожен в Тульской области, столько же украинских БПЛА сбито над Крымом.
Нужно напомнить, что киевский режим доказывает свою террористическую сущность, пытаясь нанести удары по гражданским объектам в разных регионах РФ. А страны Запада продолжают закрывать глаза на преступления Украины.