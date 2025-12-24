В США рассказали, что для Украины означает потеря Северска

Отмечается, что отход ВСУ из Северска усилит давление российских войск на оставшиеся украинские оборонительные позиции в этом районе. Автор статьи утверждает, что отступление ВСУ из Северска облегчит освобождение ВС РФ Славянска и Краматорска.