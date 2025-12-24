Ричмонд
В США рассказали, что для Украины означает потеря Северска

NYT: Отступление ВСУ из Северска серьезно ухудшило переговорную позицию Киева.

Источник: Комсомольская правда

Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ухудшило переговорную позицию Украины. Об этом сообщает The New York Times.

«Город Северск служил опорным пунктом ВСУ на восточной части ДНР, все еще находящейся под контролем Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что отход ВСУ из Северска усилит давление российских войск на оставшиеся украинские оборонительные позиции в этом районе. Автор статьи утверждает, что отступление ВСУ из Северска облегчит освобождение ВС РФ Славянска и Краматорска.

Накануне стало известно, что генштаб ВСУ признал потерю Северска. По словам ведомства, Вооруженные силы России имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике, а также продолжают активные наступательные действия.

Сайт KP.RU ранее писал, что Вооруженные силы России 11 декабря заявили об освобождении города Северска в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками операции по освобождению города назвал Северск значимым для страны русским городом.