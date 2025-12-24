Отступление ВСУ из Северска в ДНР значительно ухудшило переговорную позицию Украины. Об этом сообщает The New York Times.
«Город Северск служил опорным пунктом ВСУ на восточной части ДНР, все еще находящейся под контролем Украины», — говорится в материале.
Отмечается, что отход ВСУ из Северска усилит давление российских войск на оставшиеся украинские оборонительные позиции в этом районе. Автор статьи утверждает, что отступление ВСУ из Северска облегчит освобождение ВС РФ Славянска и Краматорска.
Накануне стало известно, что генштаб ВСУ признал потерю Северска. По словам ведомства, Вооруженные силы России имеют ощутимое преимущество в живой силе и технике, а также продолжают активные наступательные действия.
Сайт KP.RU ранее писал, что Вооруженные силы России 11 декабря заявили об освобождении города Северска в ДНР. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками операции по освобождению города назвал Северск значимым для страны русским городом.