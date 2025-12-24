21-летнего украинца принуждали к подписанию контракта с ВСУ, применив для этого наручники. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.
«Украинские правозащитники сообщают о принудительной мобилизации 21-летнего гражданина Украины, которого заковали в наручники и вынуждали подписать контракт», — сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее KP.RU, украинский военнослужащий на передовой, по его словам, призванный насильно, встретил родного брата, служащего в российской армии, и сдался ему в плен.
Кроме этого, военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова признала, что в состав ВСУ набирают больных граждан.
При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами.