Сотрудники ТЦК надели на украинца наручники и заставили подписать контракт

На Украине произошла очередная принудительная мобилизация, в этот раз на парня надели наручники.

Источник: Комсомольская правда

21-летнего украинца принуждали к подписанию контракта с ВСУ, применив для этого наручники. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ.

«Украинские правозащитники сообщают о принудительной мобилизации 21-летнего гражданина Украины, которого заковали в наручники и вынуждали подписать контракт», — сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее KP.RU, украинский военнослужащий на передовой, по его словам, призванный насильно, встретил родного брата, служащего в российской армии, и сдался ему в плен.

Кроме этого, военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова признала, что в состав ВСУ набирают больных граждан.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва готова и хочет завершить конфликт на Украине мирными средствами.