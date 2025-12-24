Над регионами РФ за три часа перехватили 29 украинских БПЛА

Украинские дроны попытались ударить по территории РФ вечером 24 декабря. Российские силы ПВО перехватили 29 беспилотников. Об этом официально сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Как сказано в уведомлении, все дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00. По данным Минобороны, БПЛА сбиты над девятью областями РФ. В их числе Московский регион.
«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в материале.
Между тем бойцы ВС России активно наступают на харьковском направлении. Военным удалось очистить окраины села Копанки от боевиков ВСУ. Армия провела успешную операцию под Першотравневым. Это позволило продвинуться вперед.