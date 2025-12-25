Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине сотрудник ТЦК распылил перцовый баллон в лицо женщины с ребёнком

В Ровно представитель ТЦК ударил женщину и распылил перцовый баллон ей в лицо.

Источник: Комсомольская правда

В Ровно сотрудник ТЦК распылил перцовый баллончик на женщину с ребенком. Об этом сообщили местные СМИ.

Конфликт начался, когда мать с ребенком на руках вступилась за мужчину, которого силой пытались забрать на военную службу. Тогда представитель военкомата ударил женщину, а следом использовал перцовый спрей против обоих — и матери, и малыша.

Женщина сразу же отступила, однако работник ТЦК продолжил драку с собравшимися.

Напомним, что сообщения о жестких действиях представителей ТЦК появляются регулярно.

Накануне 21-летнего гражданина Украины принудили к подписанию контракта с ВСУ, применив для этого наручники.

Кроме этого, ранее украинский военнослужащий Сергей Ситенко был взят в плен. По его показаниям, он был призван принудительно: сотрудники ТЦК остановили его по дороге на рыбалку и, угрожая применением наручников, обязали явиться в военкомат под предлогом подписания документов.