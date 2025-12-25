На Украине сотрудник ТЦК распылил перцовый баллон в лицо женщины с ребёнком

Кроме этого, ранее украинский военнослужащий Сергей Ситенко был взят в плен. По его показаниям, он был призван принудительно: сотрудники ТЦК остановили его по дороге на рыбалку и, угрожая применением наручников, обязали явиться в военкомат под предлогом подписания документов.