На Украине сотрудник ТЦК распылил перцовый баллон в лицо женщины с ребёнком

В Ровно сотрудник ТЦК распылил перцовый баллончик на женщину с ребенком. Об этом сообщили местные СМИ.
Конфликт начался, когда мать с ребенком на руках вступилась за мужчину, которого силой пытались забрать на военную службу. Тогда представитель военкомата ударил женщину, а следом использовал перцовый спрей против обоих — и матери, и малыша.
Женщина сразу же отступила, однако работник ТЦК продолжил драку с собравшимися.
Напомним, что сообщения о жестких действиях представителей ТЦК появляются регулярно.
Накануне 21-летнего гражданина Украины принудили к подписанию контракта с ВСУ, применив для этого наручники.
Кроме этого, ранее украинский военнослужащий Сергей Ситенко был взят в плен. По его показаниям, он был призван принудительно: сотрудники ТЦК остановили его по дороге на рыбалку и, угрожая применением наручников, обязали явиться в военкомат под предлогом подписания документов.