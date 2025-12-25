Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: на подлёте к Москве сбили ещё четыре беспилотника ВСУ

Ночью 25 декабря российские силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ атаковали Москву. Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре дрона на подлете к столице РФ. Об этом уведомил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего, с начала суток над столицей сбили пять беспилотников. Последние дроны перехвачены в 02:52.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — оповестил Сергей Собянин.

Дроны пытаются ударить по Москве с прошлой ночи. Их сбивали в течение всего дня 24 декабря. Системой ПВО также уничтожены еще три дрона на подлете к Москве. Об этом стало известно к 03:10.

За вечер 24 декабря российские военные перехватили 27 беспилотников. Дроны ликвидированы над девятью областями РФ. В их числе Московский регион.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше