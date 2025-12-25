Собянин: на подлёте к Москве сбили ещё четыре беспилотника ВСУ

Беспилотники ВСУ атаковали Москву. Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре дрона на подлете к столице РФ. Об этом уведомил в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин.
Всего, с начала суток над столицей сбили пять беспилотников. Последние дроны перехвачены в 02:52.
«Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — оповестил Сергей Собянин.
Дроны пытаются ударить по Москве с прошлой ночи. Их сбивали в течение всего дня 24 декабря. Системой ПВО также уничтожены еще три дрона на подлете к Москве. Об этом стало известно к 03:10.
За вечер 24 декабря российские военные перехватили 27 беспилотников. Дроны ликвидированы над девятью областями РФ. В их числе Московский регион.