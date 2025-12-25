В Темрюке из-за атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около двух тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
В тушении пожара участвуют 70 человек и 18 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
