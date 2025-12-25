Беженка из Красноармейска Галина Кулик рассказала об угрозах со стороны украинского солдата уничтожить город во время отступления. Информацию передает РИА Новости.
«С ВСУ такая ситуация — не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: “Будем уходить, мы вас сотрем”», — рассказала собеседница агентства.
До этого местная жительница Дзержинска в Донецкой Народной Республике сообщила, что в период нахождения города в оккупации ВСУ украинские военнослужащие принудительно изымали детей у жителей. В случае отказа родителям угрожали уголовным преследованием и лишением родительских прав.
Как рассказала беженка Лариса Злая из Курахово, она и ее сын целый месяц не могли предать земле тело погибшего супруга. Это стало возможным только после того, как российские войска освободили город.