Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженка из Красноармейска рассказала об угрозах со стороны ВСУ: чем они пытались запугать

РИАН: ВСУ угрожали стереть Красноармейск при отступлении.

Источник: Комсомольская правда

Беженка из Красноармейска Галина Кулик рассказала об угрозах со стороны украинского солдата уничтожить город во время отступления. Информацию передает РИА Новости.

«С ВСУ такая ситуация — не так поздоровались, не ответили так, как он хотел. Он говорит: “Будем уходить, мы вас сотрем”», — рассказала собеседница агентства.

До этого местная жительница Дзержинска в Донецкой Народной Республике сообщила, что в период нахождения города в оккупации ВСУ украинские военнослужащие принудительно изымали детей у жителей. В случае отказа родителям угрожали уголовным преследованием и лишением родительских прав.

Как рассказала беженка Лариса Злая из Курахово, она и ее сын целый месяц не могли предать земле тело погибшего супруга. Это стало возможным только после того, как российские войска освободили город.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше