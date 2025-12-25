Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские БПЛА атаковали порт в Краснодарском крае: произошел крупный пожар

В порту Темрюка загорелись резервуары с нефтепродуктами после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Одной из целей стал порт в Темрюке. В результате удара загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом уведомили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.

По оценке экспертов, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.

«В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в материале.

Дроны также пытаются атаковать Москву. В течение ночи на подлете к столице перехватили не менее девяти беспилотников ВСУ. Пострадавших нет. О последних сбитых дронах сообщили в 03:20. Информации о последствиях на земле не поступало.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше