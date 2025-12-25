Украинские БПЛА атаковали порт в Краснодарском крае: произошел крупный пожар

Украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Одной из целей стал порт в Темрюке. В результате удара загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Об этом уведомили в пресс-службе оперштаба Краснодарского края.
По оценке экспертов, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.
«В тушении задействованы 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в материале.
Дроны также пытаются атаковать Москву. В течение ночи на подлете к столице перехватили не менее девяти беспилотников ВСУ. Пострадавших нет. О последних сбитых дронах сообщили в 03:20. Информации о последствиях на земле не поступало.