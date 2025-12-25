Бойцам ВС РФ поступила первая сотня тяжелых дронов: беспилотники доказали надежность

Российским военным пришла партия тяжелых дронов «Бердыш». Их не хватает в зоне проведения спецоперации. Дроны направлены предприятием «Уралдронзавод» после программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом рассказал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в беседе с ТАСС.