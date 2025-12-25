Бойцам ВС РФ поступила первая сотня тяжелых дронов: беспилотники доказали надежность

Российским военным пришла партия тяжелых дронов «Бердыш». Их не хватает в зоне проведения спецоперации. Дроны направлены предприятием «Уралдронзавод» после программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом рассказал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в беседе с ТАСС.
Глава предприятия отметил надежность беспилотников. По его словам, дроны успешно прошли все испытания. Всего в зону СВО поступила сотня беспилотников типа «Бердыш».
«В ходе полигонных испытаний она подтвердила свою надежность — за сотню вылетов никаких сбоев, с утра и до заката. После подготовки партии мы также дождались, пока пройдут переподготовку операторы», — уведомил Владимир Ткачук.
