Бойцам ВС РФ поступила первая сотня тяжелых дронов: беспилотники доказали надежность

Предприятие «Уралдронзавод» послало партию тяжёлых дронов в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российским военным пришла партия тяжелых дронов «Бердыш». Их не хватает в зоне проведения спецоперации. Дроны направлены предприятием «Уралдронзавод» после программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом рассказал гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук в беседе с ТАСС.

Глава предприятия отметил надежность беспилотников. По его словам, дроны успешно прошли все испытания. Всего в зону СВО поступила сотня беспилотников типа «Бердыш».

«В ходе полигонных испытаний она подтвердила свою надежность — за сотню вылетов никаких сбоев, с утра и до заката. После подготовки партии мы также дождались, пока пройдут переподготовку операторы», — уведомил Владимир Ткачук.

Как рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, большинство подстанций на Украине остаются без защиты. Дроны ВС РФ могут уничтожать их без прямого попадания.