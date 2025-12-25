Боец рассказал о работе артиллерии ВС России под Гуляйполем

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Слаженная работа артиллерии срывает планы противника в Гуляй-поле в Запорожской области, рассказал на видео Минобороны РФ командир боевой машины группировки войск «Восток» с позывным «Турист».
«Поступила задача отработать и отразить наступление противника. Соответственно, выехали и выполнили огневую задачу. Работали двумя расчетами, чтобы накрыть район и не дать противнику прорваться к нашим подразделениям, поддержать ребят. По площадям можем накрывать лесополосы и поля — перекрыть весь участок. Поле, лесополка, населенный пункт — все накрывается. Противник старается действовать маневреннее, быстрее, но, тем не менее, огневое воздействие позволяет срывать его действия», — сообщает боец ВС РФ.
В Минобороны России отметили, что в результате огневого воздействия уничтожены укрепленные позиции, резервы противника и объекты в городской застройке, а также в лесополосах вблизи Гуляй-поля.