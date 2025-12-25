Дроны ВСУ нанесли удары по зданиям в Краснодарском крае: что известно о последствиях

Беспилотники атаковали Щербиновский район Краснодарского края. Повреждения получили несколько зданий и сельскохозяйственная техника. Пострадавших не обнаружено. Об этом оповестили в пресс-службе оперативного штаба региона.
В сообщении отмечается, что на место ЧП уже прибыли оперативные службы. Все возникшие возгорания оперативно потушили.
«Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района», — уточнили в оперштабе.
Дроны также атаковали порт в Темрюке. В результате загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники профильных служб.