Дроны ВСУ нанесли удары по зданиям в Краснодарском крае: что известно о последствиях

Здания и сельхозтехника получили повреждения после атаки БПЛА на Кубань.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники атаковали Щербиновский район Краснодарского края. Повреждения получили несколько зданий и сельскохозяйственная техника. Пострадавших не обнаружено. Об этом оповестили в пресс-службе оперативного штаба региона.

В сообщении отмечается, что на место ЧП уже прибыли оперативные службы. Все возникшие возгорания оперативно потушили.

«Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района», — уточнили в оперштабе.

Дроны также атаковали порт в Темрюке. В результате загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. О пострадавших информации не поступало. На месте работают сотрудники профильных служб.

