ЦТАК показало кадры осмотра Ким Чен Ыном строительства атомной подлодки

Напомним, в середине октября в КНДР на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили ракету «Хвасон-20». В Пхеньяне её назвали своим «самым мощным образцом ядерного оружия». Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru заявил, что «Хвасон-20» является средством доставки ядерного оружия. Специалист обратил внимание, что, как говорят в КНДР, она может достигнуть любой точки Северной Америки.