ЦТАК показало кадры осмотра Ким Чен Ыном строительства атомной подлодки

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, на которых запечатлен визит высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына на предприятие, где проходит строительство атомной подводной лодки со стратегическими управляемыми ракетами.
Ранее это СМИ сообщило, что глава государства посетил место строительства субмарины, водоизмещение которой составляет 8,7 тысячи тонн. Ему доложили о ходе работ. Северокорейский лидер также ознакомился с планами с положением исследования новых тайных подводных вооружений.
Кроме того, лидер КНДР пронаблюдал за испытаниями разрабатываемых зенитно-ракетных комплексов большой дальности. Отмечается, что, достигнув высоты 200 км, ракеты поразили условные цели.
Напомним, в середине октября в КНДР на параде в честь 80-летия правящей Трудовой партии Кореи представили ракету «Хвасон-20». В Пхеньяне её назвали своим «самым мощным образцом ядерного оружия». Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с aif.ru заявил, что «Хвасон-20» является средством доставки ядерного оружия. Специалист обратил внимание, что, как говорят в КНДР, она может достигнуть любой точки Северной Америки.
В конце ноября Ким Чен Ын заявил, что перед северокорейской армией будет поставлена «новая важная миссия».