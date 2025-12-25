Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Норвежского моря

На отдельных участках за стратегическими ракетоносцами наблюдали истребители других стран. В Минобороны РФ также подчеркнули, что самолёты дальней авиации на постоянной основе пролетают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. В ведомстве добавили, что российские лётчики строго следуют международным правилам использования воздушного пространства.