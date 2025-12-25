Ричмонд
Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Норвежского моря

Самолёты Су-33 ВМФ РФ сопровождали стратегические ракетоносцы Ту-95МС над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.

Источник: Аргументы и факты

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России в плановом порядке пролетели в небе над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что их сопровождали самолёты Су-33 Военно-морского флота России.

«Продолжительность полёта составила более 7 часов», — отметило министерство.

На отдельных участках за стратегическими ракетоносцами наблюдали истребители других стран. В Минобороны РФ также подчеркнули, что самолёты дальней авиации на постоянной основе пролетают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Чёрного морей. В ведомстве добавили, что российские лётчики строго следуют международным правилам использования воздушного пространства.

Напомним, 27 ноября стало известно, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России совершили плановый полёт над нейтральными водами Балтийского моря. Их сопровождение обеспечивали экипажи российских истребителей Су-35С и Су-27. Они находились в воздухе более пяти часов.

В сентябре в ходе стратегических учений «Запад-2025» стратегические ракетоносцы Ту-160 провели учебно-боевые операции над нейтральными водами Баренцева моря. Лётчики отработали электронные запуски крылатых ракет по критическим объектам условного противника.

