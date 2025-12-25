ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

«Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что беспилотники сбиты и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях будет уточняться.
