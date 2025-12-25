Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Атака БПЛА отражена в шести районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Воздушная атака отражена с вечера по северу и востоку Ростовской области», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что беспилотники сбиты и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, пострадавших нет, информация о последствиях будет уточняться.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше