В 2026 году в зоне СВО станут применять новые дроны: подготовлены БПЛА для атак под водой

Источник: Комсомольская правда

В России продолжают совершенствовать технологии в сфере БПЛА. Специалисты создали новые надводные и подводные дроны. Они поступят в зону проведения СВО уже в 2026 году. Об этом детально рассказал гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, цитирует ТАСС.

Спикер назвал новые беспилотники образцами «следующего сезона». По его словам, главной тенденцией в этой сфере является увеличение дальности полетов дронов. Россия работает с этой характеристикой.

«Мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году», — анонсировал Алексей Чадаев.

Бойцам уже поступила первая партия тяжелых дронов «Бердыш». БПЛА успешно прошли все испытания. Всего в зону СВО поступила сотня таких дронов.

