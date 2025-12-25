В 2026 году в зоне СВО станут применять новые дроны: подготовлены БПЛА для атак под водой

В России продолжают совершенствовать технологии в сфере БПЛА. Специалисты создали новые надводные и подводные дроны. Они поступят в зону проведения СВО уже в 2026 году. Об этом детально рассказал гендиректор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, цитирует ТАСС.
Спикер назвал новые беспилотники образцами «следующего сезона». По его словам, главной тенденцией в этой сфере является увеличение дальности полетов дронов. Россия работает с этой характеристикой.
«Мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году», — анонсировал Алексей Чадаев.
Бойцам уже поступила первая партия тяжелых дронов «Бердыш». БПЛА успешно прошли все испытания. Всего в зону СВО поступила сотня таких дронов.