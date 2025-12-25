На подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики появляются сотрудники французских спецслужб. Она размещаются к северу от Краматорска, где тренируются и учатся управлять беспилотниками. Об этом сообщает Paris Match.
«(Сотрудники — Прим. Ред.) французских спецслужб приезжают сюда тренироваться», — цитирует издание одного из военных ВСУ.
В ходе занятий французы готовятся к новому типу боевых действий, которые предполагают значительное использование беспилотной техники.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что в город Славянск на Украине прибыли 100 солдат французского Иностранного легиона. Они развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.
Отставной французский полковник Пер де Йонг, который командовал 3-м полком морской пехоты раскрыл детали пребывания военных инструкторов из Франции на Украине. По его словам, французы на Украине «давно». Они сопровождают вооружения, переданные Киеву.