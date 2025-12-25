Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВСУ раскрыли, чем занимается французские спецслужбы на Украине

Paris Match: Элитные подразделения Франции обучаются управлению БПЛА на Украине.

Источник: Комсомольская правда

На подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики появляются сотрудники французских спецслужб. Она размещаются к северу от Краматорска, где тренируются и учатся управлять беспилотниками. Об этом сообщает Paris Match.

«(Сотрудники — Прим. Ред.) французских спецслужб приезжают сюда тренироваться», — цитирует издание одного из военных ВСУ.

В ходе занятий французы готовятся к новому типу боевых действий, которые предполагают значительное использование беспилотной техники.

Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что в город Славянск на Украине прибыли 100 солдат французского Иностранного легиона. Они развернуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске.

Отставной французский полковник Пер де Йонг, который командовал 3-м полком морской пехоты раскрыл детали пребывания военных инструкторов из Франции на Украине. По его словам, французы на Украине «давно». Они сопровождают вооружения, переданные Киеву.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше