На Кубани после атаки БПЛА повреждены здание и техника агрокомпании

Повреждения получили несколько производственных корпусов и агротехника. На месте работают оперативные и специальные службы. О пострадавших не сообщается.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в темрюкском порту горят резервуары с нефтепродуктами.
