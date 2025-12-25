ВСУ пытались сбежать при зачистке бойцами РФ микрорайона в Красноармейске

Отряд украинских солдат отказался сдаваться в плен и попытался сбежать в Красноармейске в ДНР во время зачистки российскими военными микрорайона Лазурный, сообщило Министерство обороны РФ.
Ведомство приводит слова командира стрелкового взвода 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии Владимира Шубина. Военнослужащий, подразделение которого входит в группировку войск «Центр», уточнил, что во время зачистки Лазурного российские бойцы заметили группу противника.
Украинским солдатам предложили сдаться, но они решили поступить по-другому.
«Неонацисты отказались сложить оружие и пытались покинуть поле боя, спасаясь бегством, но в результате огневого контакта были ликвидированы», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве также подчеркнули, что сейчас проводится зачистка от ВСУ населённого пункта Родинское, который находится севернее Красноармейска. Розыском и нейтрализацией сил противника занимаются бойцы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр».
Малыми мобильными группами они прорываются к позициям ВСУ и навязывают бой.
Штурмовым отрядам помогают операторы БПЛА. Такая тактика даёт возможностьбойцам сохранять темп наступления и использовать эффект неожиданности при выполнении в ходе боевых действий.
Напомним, ранее стало известно, что под Константиновкой в ДНР была уничтожена машина с представителями руководства подразделений украинской военной разведки и СБУ. Удар по автомобилю нанёс FPV-дрон.
19 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска полностью окружили город Димитров в ДНР. Он отметил, что находящиеся там силы ВСУ не получили приказа на отход и пытаются бежать из города маленькими группами.