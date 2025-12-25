Ричмонд
В Сумской области ликвидировали командиров ВСУ младшего звена

В районе Павловки ВС РФ ударили по позициям 103-й отдельной бригады теробороны.

Источник: Комсомольская правда

В районе Павловки Сумской области ликвидированы несколько командиров ВСУ младшего звена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур.

«Подтверждены большие потери среди личного состава бригады, в том числе ликвидировано несколько командиров младшего звена», — рассказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что российская авиация и артиллерия работали по выявленным объектам в районах Рыжевки и Павловки на сумском участке. Тогда был нанесен удар по расположению 103-й отдельной бригады теробороны у Павловки.

Несколькими днями ранее ВС РФ также ликвидировали капитана ВСУ, он принимал участие во вторжении на Курскую область.

На днях российская армия совершила прорыв в Сумской области. По заявлению министерства обороны России, ВС заняли населенный пункт Высокое.