В Сумской области ликвидировали командиров ВСУ младшего звена

В районе Павловки Сумской области ликвидированы несколько командиров ВСУ младшего звена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные российских силовых структур.
«Подтверждены большие потери среди личного состава бригады, в том числе ликвидировано несколько командиров младшего звена», — рассказал источник.
Собеседник агентства уточнил, что российская авиация и артиллерия работали по выявленным объектам в районах Рыжевки и Павловки на сумском участке. Тогда был нанесен удар по расположению 103-й отдельной бригады теробороны у Павловки.
Несколькими днями ранее ВС РФ также ликвидировали капитана ВСУ, он принимал участие во вторжении на Курскую область.
На днях российская армия совершила прорыв в Сумской области. По заявлению министерства обороны России, ВС заняли населенный пункт Высокое.