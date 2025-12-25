Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительницу Брянской области госпитализировали после атаки БПЛА

Женщина из села Глинищево Брянской области получила осколочные ранения после удара ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ нанесли удар по Брянской области. Под прицелом оказался населенный пункт Глинищево. При атаке БПЛА пострадала женщина. Ее госпитализировали. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его сведениям, жительница получила осколочные ранения. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники профильных служб.

«Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления! В результате террористической атаки в жилом доме повреждено остекление», — указал Александр Богомаз.

Беспилотники ВСУ также атаковали Щербиновский район Краснодарского края. Повреждения получили несколько зданий и сельскохозяйственная техника. Кроме того, зафиксированы возгорания в порту Темрюка.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше