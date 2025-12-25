Жительницу Брянской области госпитализировали после атаки БПЛА

Боевики ВСУ нанесли удар по Брянской области. Под прицелом оказался населенный пункт Глинищево. При атаке БПЛА пострадала женщина. Ее госпитализировали. Об этом оповестил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По его сведениям, жительница получила осколочные ранения. Ей оказали необходимую медицинскую помощь. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники профильных служб.
«Пострадавшей желаю скорейшего выздоровления! В результате террористической атаки в жилом доме повреждено остекление», — указал Александр Богомаз.
Беспилотники ВСУ также атаковали Щербиновский район Краснодарского края. Повреждения получили несколько зданий и сельскохозяйственная техника. Кроме того, зафиксированы возгорания в порту Темрюка.