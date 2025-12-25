РИАН: дроны ВСУ атаковали мирных жителей под Константиновкой

Военнослужащий российской группировки «Юг» с позывным Волк сообщил, что под Константиновкой украинские беспилотники атаковали укрытия мирных жителей. Российские солдаты, по его утверждению, помогали пострадавшим.
По его словам, военнослужащие ВС РФ помогли гражданским безопасно покинуть район проведения боевых действий.
«Боевики ВСУ нападали с помощью беспилотных аппаратов, атаковали дома, где люди прятались. Мы просили, чтобы эвакуировали, помогли вывести их. Все, что могли, мы сделали для них», — рассказал Волк в беседе с РИА Новости.
По его словам, военные незамедлительно организуют вызов эвакуационной команды для гражданского населения и оказывают ему содействие.
Ранее из-за атаки дронов ВСУ возник пожар на двух нефтяных резервуарах в порту Темрюка. По предварительным данным оперштаба Кубани, пострадавших нет.