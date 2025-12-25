РИАН: дроны ВСУ атаковали мирных жителей под Константиновкой

«Боевики ВСУ нападали с помощью беспилотных аппаратов, атаковали дома, где люди прятались. Мы просили, чтобы эвакуировали, помогли вывести их. Все, что могли, мы сделали для них», — рассказал Волк в беседе с РИА Новости.