ВСУ атаковали дронами север и восток Ростовской области: целями стали шесть районов

Украинские беспилотники совершили налет на Ростовскую область. Дроны атаковали север и восток региона. БПЛА перехвачены в шести районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в личном Telegram-канале.
Он уточнил, что никто из местных жителей не пострадал. О последствиях на земле информации не поступало. По данным губернатора, сведения будут обновляться.
«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали», — написал Юрий Слюсарь.
Дроны ВСУ также перехвачены над Москвой. Всего с начала суток силы ПВО обезвредили девять беспилотников, летевших в сторону столицы. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет.