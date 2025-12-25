Ричмонд
ВСУ атаковали дронами север и восток Ростовской области: целями стали шесть районов

В шести районах Ростовской области отразили беспилотную атаку ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники совершили налет на Ростовскую область. Дроны атаковали север и восток региона. БПЛА перехвачены в шести районах. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в личном Telegram-канале.

Он уточнил, что никто из местных жителей не пострадал. О последствиях на земле информации не поступало. По данным губернатора, сведения будут обновляться.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали», — написал Юрий Слюсарь.

Дроны ВСУ также перехвачены над Москвой. Всего с начала суток силы ПВО обезвредили девять беспилотников, летевших в сторону столицы. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет.

