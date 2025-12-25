Несколько командиров украинских формирований были ликвидированы в районе Павловки на сумском направлении в результате ударов авиации и артиллерии, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
В публикации уточняется, что были поражены позиции 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.
«Подтверждены большие потери среди личного состава бригады, в том числе ликвидировано несколько командиров младшего звена», — сказано в сообщении.
Напомним, 22 декабря появилась информация, что расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» под командованием тульских десантников нанёс удары по опорному пункту с пехотой ВСУ в лесном массиве Сумской области. Силы противника были уничтожены.
23 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал об ударе по месту скопления наёмников ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что был поражён пункт дислокации иностранных боевиков, в котором также находились артиллеристы украинских формирований.
24 декабря появилась информация, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность. Вместо неё для боёв украинское командование решило задействовать 57-ю бригаду, которая тоже страдает от нехватки личного состава. Также сообщалось, что российские войска продолжают создавать зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.