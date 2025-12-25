Ричмонд
«СВ»: в Сумской области ликвидировали несколько командиров ВСУ

По позициям 103-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области были нанесены удары авиацией и артиллерией.

Источник: Аргументы и факты

Несколько командиров украинских формирований были ликвидированы в районе Павловки на сумском направлении в результате ударов авиации и артиллерии, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).

В публикации уточняется, что были поражены позиции 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.

«Подтверждены большие потери среди личного состава бригады, в том числе ликвидировано несколько командиров младшего звена», — сказано в сообщении.

Напомним, 22 декабря появилась информация, что расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» под командованием тульских десантников нанёс удары по опорному пункту с пехотой ВСУ в лесном массиве Сумской области. Силы противника были уничтожены.

23 декабря координатор николаевского подполья Сергей Лебедев написал об ударе по месту скопления наёмников ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что был поражён пункт дислокации иностранных боевиков, в котором также находились артиллеристы украинских формирований.

24 декабря появилась информация, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность. Вместо неё для боёв украинское командование решило задействовать 57-ю бригаду, которая тоже страдает от нехватки личного состава. Также сообщалось, что российские войска продолжают создавать зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.