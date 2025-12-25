«СВ»: в Сумской области ликвидировали несколько командиров ВСУ

24 декабря появилась информация, что 57-я мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность. Вместо неё для боёв украинское командование решило задействовать 57-ю бригаду, которая тоже страдает от нехватки личного состава. Также сообщалось, что российские войска продолжают создавать зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.