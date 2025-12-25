Ричмонд
141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек — РИА Новости Крым. Средства российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник над регионами России — в том числе 11 над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сказано в сообщении.

Шесть вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, пять — над Азовским морем, 62 — над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской, четыре — над Курской и еще один беспилотник ВСУ был поражен над Волгоградской областью, перечислили в российском военном ведомстве.

В ночь на четверг киевские боевики ударили по порту Темрюк — горят резервуары с нефтепродуктами, огонь охватил около 2000 квадратных метров, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Также из-за атаки беспилотников повреждены здания и техника сельхозпредприятия в Щербиновском районе региона — пострадавших нет, повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в селе Николаевка. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали.

Воздушную атаку отразили и в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле будет уточняться.

Мэр Москвы Сергей Собянин информирует о попытках украинских боевиков вторые сутки атаковать российскую столицу.

