141 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над Крымом и другими регионами России

Шесть вражеских дронов были ликвидированы над Крымом, пять — над Азовским морем, 62 — над Брянской областью, 12 — над Тульской, 11 — над Калужской, девять — над территорией Московского региона, восемь — над Республикой Адыгея, семь — над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, по пять — над Белгородской и Воронежской, четыре — над Курской и еще один беспилотник ВСУ был поражен над Волгоградской областью, перечислили в российском военном ведомстве.