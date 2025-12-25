ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь сбили 141 украинский беспилотник над 12 регионами России, а также над Азовским морем, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 декабря текущего года до 7.00 мск 25 декабря текущего года дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Бойцы сбили:
62 БПЛА — в Брянской области;12 — в Тульской; 11 — в Калужской. девять — над Московским регионом;восемь — в Адыгее;семь — в Краснодарском крае;по шесть — в Крыму и Ростовской области;по пять — в Белгородской, Воронежской областях и над Азовским морем;четыре — в Курской области;один — в Волгоградской.
В порту Темрюка в Краснодарском крае, по данным регионального оперштаба, в результате атаки БПЛА загорелись два нефтяных резервуара, пострадавших нет.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданскую инфраструктуру. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.