Атака украинских беспилотных летательных аппаратов привела к серьезному пожару в порту Темрюка на Кубани. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в результате удара загорелись два резервуара, в которых хранились нефтепродукты.
Площадь возгорания, по данным штаба, составила около 2 тысяч квадратных метров. Для ликвидации чрезвычайной ситуации к месту происшествия стянули силы: в тушении участвуют 70 человек и 18 единиц специальной техники, включая подразделения Главного управления МЧС России по региону. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Атака беспилотников затронула и другую часть Краснодарского края. Как следует из сообщения оперативного штаба, в Щербиновском районе дроны повредили инфраструктуру одного из сельскохозяйственных предприятий. Речь идет о нескольких производственных зданиях и сельскохозяйственной технике в селе Николаевка. Возникшие на объекте возгорания сотрудникам экстренных служб удалось быстро ликвидировать. Здесь также обошлось без человеческих жертв.
На всех пострадавших локациях продолжают работу оперативные и специальные службы.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляет 97%.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчёркивала, что Киев своими зверскими преступлениями против мирного населения в России старается показать способность вести переговоры с позиции силы. Дипломат отметила, что именно такими действиями Киев показывает собственную беспомощность.
Захарова также отмечала, что именно Запад способствует эскалации конфликта. Западные страны перешли буквально к геноциду украинского народа, наращивая поставки смертоносного вооружения.