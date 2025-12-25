ПВО ночью сбила 141 украинский беспилотник

«С 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сводке.
Так, российские военные поразили 62 БПЛА в Брянской области, 12 — в Тульской, 11 — в Калужской, девять — в Московской области.
Отмечается, что еще восемь дронов сбили в Адыгее, семь — в Краснодарском крае, по шесть — в Крыму и Ростовской области, по пять — в Белгородской и Воронежской областях, а также над Азовским морем.
Четыре беспилотника уничтожили в Курской области и один в Волгоградской, добавили в ведомстве.
По данным оперштаба Краснодарского края, в порту Темрюка после удара БПЛА загорелись два нефтяных резервуара, никто не пострадал.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.