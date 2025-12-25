Ричмонд
Объявлено о гибели увенчанного орденами героя СВО из Омской области

Глава Муромцевского района Омской области Сергей Казанков в четверг, 25 декабря 2025 года, сообщил о гибели уроженца муниципального образования Дениса Верясова на полях сражений специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

«В зоне специальной военной операции трагически погиб Денис Евгеньевич Верясов. Он был призван на службу по мобилизации и родом из Ушаково. У него остались жена, маленькая дочь, сестра и отец», — озвучил Казанков.

Глава района отметил, что военнослужащий за проявленные в бою качества получил орден Мужества. Вторым бойца, служившего старшим стрелком бронегруппы, наградили уже посмертно.

В официальной публикации уточняется, что покой Денис Верясов обрел на родине супруги — в Феодосии.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Дениса Евгеньевича Верясова.