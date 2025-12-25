Силы ПВО за ночь уничтожили 141 беспилотник ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны России за ночь отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, был перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО работали в период с 23:00 мск 24 декабря до 07:00 мск 25 декабря. Основная нагрузка пришлась на Брянскую область, где было сбито 62 беспилотника. На втором месте по интенсивности атак оказалась Тульская область, там сбили 12 БПЛА, в Калужской отразили атаку 11 дронов.
Над Московским регионом перехватили девять воздушных целей. Над Республикой Адыгея уничтожено восемь дронов, над Краснодарским краем — семь, над Ростовской областью — шесть. Над территорией Республики Крым силы ПВО также сбили шесть беспилотников.
Кроме того, воздушные цели были ликвидированы над Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (5 БПЛА) и Курской (4 БПЛА) областями. Один беспилотник сбит над Волгоградской областью. Еще пять целей поражены над акваторией Азовского моря.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркивал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среднем составляет 97%.