Украинские вооруженные формирования отводят ряд подразделений с линии соприкосновения из-за потерь. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с российскими силовыми структурами.
Согласно опубликованной информации, в Краснопольском районе Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины осуществляют вынужденный маневр. Как утверждается, после больших потерь они отводят силы на позиции в глубине территории области.
В сообщении уточняется, что речь идет о подразделениях 119-й отдельной бригады территориальной обороны, специальной роты 58-й отдельной мотопехотной бригады, а также о спецназе Государственной пограничной службы Украины.
Президент России Владимир Путин во время итоговой прямой линии заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции полностью перешла к российским войскам. Это произошло сразу после освобождения Курской области от боевиков киевского режима.