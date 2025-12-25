В Одессе и на юге Украины ввели вынужденные отключения электроэнергии

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, большинство из 3,5 тысяч областных подстанций на Украине остаются без защиты, что позволяет беспилотникам ВС РФ уничтожать их даже без прямого попадания. На энергетических объектах нет ни габионов, ни мешков с песком — ничего.