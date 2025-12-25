В Одессе и на юге Украины ввели вынужденные отключения электроэнергии

В Одессе и на юге Украины введены вынужденные аварийные отключения электроэнергии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«В Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования», — говорится в публикации.
По словам чиновника, в регионе продолжаются ремонтно-восстановительные работы на поврежденных ранее объектах.
Ранее военкор KP.RU Александр Коц сообщил о нанесении ударов крылатыми ракетами «Калибр» по объектам энергетической и припортовой инфраструктуры, в том числе в Одессе и Ровно.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, большинство из 3,5 тысяч областных подстанций на Украине остаются без защиты, что позволяет беспилотникам ВС РФ уничтожать их даже без прямого попадания. На энергетических объектах нет ни габионов, ни мешков с песком — ничего.