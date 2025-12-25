«Ростех»: 2025 год стал рекордным по выпуску боевых самолетов в России

Рекордное количество боевых самолётов было выпущено в России с начала 2025 года, сообщили в государственной корпорации «Ростех».
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Вадим Бадеха заявил, что текущий год стал «годом ударной работы» для предприятий организации. Он уточнил, что часть заводов уже завершила производственную программу.
«Остальные завершают исполнение контрактов. Мы последовательно наращиваем объемы производства востребованной боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС (Воздушно-космическими силами — прим. ред.) России», — сказал глава ОАК.
Также подчёркивается, что Объединенная авиастроительная корпорация изготовила и передала Министерству обороны РФ новые партии многофункциональных истребителей Су-35С. Они стали последними в 2025 году.
Самолёты успешно прошли все предусмотренные наземные и лётные заводские проверки. Военные уже получили эти боевые машины.
Напомним, 10 декабря сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация направила Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. В ОАК обратили внимание, что указанный самолёт является одним из самых востребованных истребителей-бомбардировщиков в ВКС России.
22 декабря стало известно, что российский истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новейшим двигателем «Изделие 177». Новый устройство, обладающее увеличенной тягой, должно значительно улучшить летные характеристики боевой машины и создать основу для дальнейшего улучшения характеристик самолёта.